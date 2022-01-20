روسيا – أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف دعا نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعدم الترويج لادعاءات “العدوان الروسي الوشيك” على أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن الوزيرين واصلا في اتصالهما الهاتفي امس الثلاثاء، تبادل الآراء حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف يوم 10 يناير، والمناقشات مع الناتو في بروكسل يوم 12 يناير وضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم 13 يناير.

وأضافت الخارجية أن “لافروف جدد التركيز على النقاط المبدئية في مسودتي المعاهدة الثنائية مع الولايات المتحدة والاتفاقية مع الناتو اللتين طرحتهما روسيا، وتوثقان الضمانات الملزمة قانونيا أمام روسيا في إطار مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة المتفق عليه بي جميع دول أوروبا ومنطقة الأطلسي”.

وتابع البيان: “من جانبنا جرى التأكيد على أهمية تقديم واشنطن ورقة تتضمن تعليقات محددة لكل فصل في الوثيقتين”.

وعن الوضع في أوكرانيا، دعا لافروف نظيره الأمريكي “لعدم الترويج للادعاءات حول التحضيرات المزعومة للعدوان الروسي، بل إرغام السلطات في كييف على تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل”.

وأضاف البيان أن لافروف وبلينكن بحثا أيضا إمكانية متابعة الاتصالات في القريب.

المصدر: RT