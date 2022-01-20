ليبيا – التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب أمس الأربعاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

اللجنة استمعت خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب لإحاطة مفصلة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مشروع “الانطلاقة” لتحسين سجل الأحوال المدنية.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مكتوب و مفصل حول المشروع.

وطالبت اللجنة للأهمية الوطنية محافظ مصرف ليبيا المركزي و وزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لانطلاق المشروع في أسرع وقت.

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