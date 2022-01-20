ليبيا – اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية أمس الأول في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق برئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب عددًا من الملفات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة كمؤسسة واحدة.

كما اجتمعت اللجنة أمس الاربعاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس مع سليمان الشنطي الذي يمارس مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، حيث كان الاجتماع في إطار توحيد هيئة الرقابة الإدارية.

وفي سياق آخر اجتمعت لجنة متابعة المؤسسات السيادية بمديري فروع هيئة مكافحة الفساد بمختلف مناطق ليبيا، للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة وسُبل تذليلها، وإزالة العوائق التي تحول دون أداء مهامها.

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