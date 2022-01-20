إنجلترا – سيطرت حالة من الغضب على كريستيانو رونالدو، بعدما قرر مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانغنيك، استبداله في مباراة “يونايتد” مع برينتفورد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ولم يتقبل النجم البرتغالي استبداله في الدقيقة 70، عندما كان فريقه متقدما بهدفين دون رد، ورفض مد يده لتحية مدربه وألقى سترته على الأرض غاضبا، وهو ما دفع رانغنيك للحديث مع نجمه لشرح أسباب تغييره.

وقال المدرب الألماني بعد المباراة: “كنت سعيدا لأن كريستيانو شارك في مباراة اليوم (أمس)”، بعد غيابه في الجولة الماضية بسبب الإصابة.

وعن ردة فعل رونالدو بعد استبداله، قال رانغنيك: “ردة فعله الوحيدة التي وصلتني أنه كان يقول لماذا أنا؟ لماذا استبدلتني أنا؟ وقد قلت له، استمع إلي، يتوجب علي اتخاذ قرار من أجل مصلحة الفريق”.

وأضاف: “كريستيانو يبلغ من العمر 36 عاما، إنه في حالة جيدة، ولكن وظيفتي هي اتخاذ القرارات لصالح الفريق، وآمل أن يفكر بنفس الطريقة”.

وأكد المدرب الألماني أنه تفهم غضب رونالدو وقال: “كريستيانو رونالدو لم يكن سعيدا باستبداله وهو مهاجم هداف بالطبع وكان يتمنى البقاء وربما تسجيل هدف بنفسه، لكن بالنسبة لنا كان الأكثر أهمية أن نتكتل أكثر للحرص على أن يكون لدينا الزاد البشري الكافي دفاعيا”.

وأكمل: “كان لدينا موقف مشابه قبل 5 أيام أمام أستون فيلا حيث كنا متفوقين بنتيجة 2-0 قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء وتعادلنا 2-2 ولم نرغب في ارتكاب نفس الخطأ (في لقاء برينتفورد)”.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الـ14 على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات