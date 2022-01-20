الكاميرون – تأهلت نيجيريا بالعلامة الكاملة إلى دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بفوزها على غينيا بيساو (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة.

وأحرز ثنائية “النسور الخضراء” كل من المهاجم عمر صادق، والمدافع وليام إيكونغ، في الدقيقتين (56، و75) على الترتيب.

وحقق منتخب نيجيريا انتصاره الثالث على التوالي، وهو الوحيد في البطولة الذي خرج بهذا الإجاز، وصعد إلى الدور ثمن النهائي للبطولة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متربعا على عرش صدارة المجموعة الرابعة.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه بهدف وحيد على نظيره السوداني الثالث برصيد نقطة وحيدة أيضا.

بينما غادر منتخب غينيا بيساو البطولة رسميا بعد احتلاله المركز الرابع الأخير برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT