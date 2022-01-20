إنجلترا – تواصل النجم السابق لفريق ليفربول ستيفين جيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا الإنجليزي مع الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن نجح ستفين جيرارد، الذي تولى مهمة تدريب أستون فيلا منتصف الموسم الحالي خلفا لدين سميث، في إقناع زميله السابق في ليفربول، البرازيلي فيليب كوتينيو (29 عاما)، بالانتقال إلى ملعب “فيلا بارك” على سبيل الإعارة نصف موسم، عقب سقوطه من حسابات الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وقال الصحفي الإسباني المرموق، جيرارد روميرو، إنه حصل على معلومات تفيد بتواصل جيرارد مع لويس سواريز في الأيام الأخيرة لمعرفة رأيه في الانتقال إلى أستون فيلا، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعد تركه عام 2014 كلاعب لليفربول.

وأمضى سواريز مع ليفربول 3 مواسم بين عامي (2011 و2014)، وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب “البريميرليغ” عام 2014، وسجل الأوروغوياني 83 هدفا خلال 133 مباراة بقميص “الريدز” في جميع البطولات، وصنع 47 هدفا.

وتوج سواريز “البوستيليرو”، هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في ال موسم (2013-2014) برصيد 31 هدفا من دون ركلات جزاء، في رقم قياسي غير مسبوق، كما حصد جائزة لاعب العام في المسابقة عن نفس الموسم، وإلى جانب ذلك فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ليجمع بين 3 جوائز قيمة في عام واحد، في أزهى فترات النجم الأوروغوياني الكروية على الإطلاق.

وتزامل سواريز وكوتينيو وجيرارد موسما واحدا في ليفربول (2013-2014) وهو الموسم التاريخي الذي كاد “الريدز” أن يقتنص خلاله لقب “البريميرليغ” لولا هفوة جيرارد بالذات في مباراته أمام تشيلسي، وقد شكلوا ثلاثيا هجوميا “مرعبا” تمكن من أكل الأخضر واليابس في المسابقة الإنجليزية، وسجل أكبر حصيلة تهديفية.

وانتقل سواريز صيف 2014 إلى برشلونة، بينما توجه جيرارد في 2015 إلى لوس أنجلوس الأمريكي، وكوتينيو إلى برشلونة عام 2018.

وقاد لويس سواريز (34 عاما) فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز بلقب بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي (2020-2021)، بتسجيله 21 هدفا.

المصدر: وكالات