بلجيكا – سجلت قائدة الطائرات البلجيكية البريطانية زارا رذرفورد، رقما قياسيا عالميا كأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم حيث هبطت طائرتها الصغيرة غربي بلجيكا اليوم بعد 155 يوما من إقلاعها.

ومن المقرر أن تنضم رذرفورد البالغة من العمر 19 عاما، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد كسر الرقم القياسي الذي احتفظت به قائدة الطائرات الأمريكية شايستا ويز البالغة من العمر 30 عاما عام 2017.

لكن الرقم القياسي لأصغر طيار يحلق حول العالم، سيظل مسجلا باسم البريطاني ترافيس لودلو الذي حقق هذا الإنجاز العام الماضي عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

وكان من المفترض أن تستغرق رحلتها حول العالم في طائرتها خفيفة الوزن من نوع “شارك” ثلاثة أشهر، لكن سوء الأحوال الجوية ومشكلات التأشيرات حال دون تحليقها لعدة أسابيع متتالية، ما أدى إلى تمديد مغامرتها لنحو شهرين تقريبا.

وكان الطقس فوق مطار كورتريك ملبدا بالغيوم مع انتشار الرذاذ في الهواء.

وقالت رذرفورد: “يشكل الشتاء في أوروبا الكثير من التحديات” حيث توقفت لعدة أيام في المراحل الأخيرة من الرحلة.

كما كان عليها مواجهة درجات حرارة تجاوزت 35 درجة تحت الصفر في سيبيريا و32 درجة مئوية في إندونيسيا كما تسبب الضباب والدخان الناجم عن حرائق الغابات وحتى الأعاصير في منعها من الطيران.

وتوقفت رذرفورد في رحلتها التي تجاوزت 52000 كيلومتر، في خمس قارات وزارت 41 دولة، قائلة: “إنها مغامرة بلا شك”.

المصدر: “أسوشيتد برس”