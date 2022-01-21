التحالف العربي يعلن توجيه ضربات إلى أهداف في صنعاء وتدمير منصات صواريخ في البيضاء

التحالف العربي يعلن توجيه ضربات إلى أهداف في صنعاء وتدمير منصات صواريخ في البيضاء

اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذه غارات جوية جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن ليلة الخميس – الجمعة.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه نفذ “ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء”.

وأضاف أن العملية العسكرية نفذت “استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية”.

وقبل ذلك نشر التحالف بيانا طلب فيه من المدنيين بصنعاء “الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين” و”إخلاء أي موقع تحت سيطرة المليشيا لأغراض عسكرية”.

وأعلن أيضا تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.

وقبل ساعات من ذلك أعلن التحالف عن توجيه ضربات جوية إلى مواقع الحوثيين في ميناء الحديدة.

المصدر: “واس”