الخارجية البريطانية: الهجوم على أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة

الخارجية البريطانية: الهجوم على أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة

إنجلترا – صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بأن الهجوم المحتمل على أوكرانيا، الذي تتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير له، سيؤدي إلى “أزمة طويلة”.

وقالت تراس في كلمة أمام معهد لوي للأبحاث في سيدني بأستراليا، إن “الهجوم سيؤدي فقط إلى أزمة طويلة وضحايا بشرية، كما نعرفه من خبرة الحرب الأفغانية السوفيتية والنزاع في الشيشان”.

وادعت بأن “الكرملين لم يتخذ العبر من دروس التاريخ”.

ودعت الوزيرة موسكو إلى “مفاوضات بناءة” بشأن الحشد العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.

واتهمت روسيا والصين بأنهما تحاولان “تصدير الديكتاتورية حول العالم”، على حد تعبيرها.

وأكدت على ضرورة العمل مع الشركاء مثل أستراليا وإسرائيل واليابان وإندونيسيا والهند والآخرين، لتقريب المزيد من الدول إلى “الديمقراطية والأسواق الحرة”.

يذكر أن روسيا كانت رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن “الحشد العسكري” المزعوم على حدود أوكرانيا ونفت وجود أي خطط لديها لشن “الهجوم” عليها.

المصدر: “تاس”