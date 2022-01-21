السعغودية – وقعت السعودية، امس مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء لتنفيذ مشروعات تجريبية حول استخدامات الهيدروجين في عدد من مدن المملكة.

وتم التوقيع بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وسيتم تطبيق استخدام الهيدروجين في قطاع النقل في مواقع وطرق مختارة في مدن المملكة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تصدير الهيدروجين إلى العالم جزء من استراتيجية المملكة للاستفادة من كل موارد الطاقة.

وتخطط السعودية لتكون واحدة من أكبر الدول المصدرة للهيدروجين، حيث تبنى المملكة أحد أكبر المراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم، إذ تطمح لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر والأزرق بحلول العام 2030.

المصدر: RT