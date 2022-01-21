ليبيا – شرعت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية الموجودة على الشاطئ داخل الحدود الإدارية للخمس

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن هذه العملية تشارك في تنفيذها دوريات مكتب الوسطى بقوة العمليات الخاصة برفقة الجهات الأمنية الأخرى في الغرفة المشتركة المشكلة بالخصوص.

ونوه البيان إلى أن هذه المرحلة ستلحقها الثانية والثالثة الخاصة بإزالة المباني داخل المخطط العام، فضلًا عن التعديات الحاصلة داخل الغابات التابعة للدولة داخل الحدود الإدارية بالخمس.