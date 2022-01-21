ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه بالنسبة لتغيير الحكومة من عدمه فمجلس النواب داخله تيارات وهو ليس متفقًا بالكامل على تغييرها، فهناك من يرى أن الحكومة تستمر وهناك من يرى تغييرها، لكن مجلس النواب الآن أمام خيارين، الأول التمديد للحكومة والثاني إعادة تشكيلها.

الشيباني لفت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أمام مجلس النواب إما أن يمدد لرئيس الحكومة وللحكومة ويحدد تاريخ انتهائها مرة أخرى أو يعيد تشكيلها مرة أخرى.

وأشار إلى أن خارطة الطريق تقدم لمجلس النواب وتضع تشكيل الحكومة من ضمن بنود التقرير والبرلمان يتم التصويت على تشكيل حكومة أم لا، وفي حال تم التصويت على أن تستمر الحكومة لتستمر في حال تم التصويت على إعادة تشكيل الحكومة سيتم إعادة تشكيلها ويطلب مجلس النواب ملفات للذين يرغبون في تولي المنصب ومن يرون في أنفسهم الكفاءة، بالتالي الأمر ما زال غير نهائي بشأن تشكيل الحكومة.

وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يلوي ذراع النواب ويفرض عليهم تشكيل توجه معين، مبينًا أن نصاب مجلس النواب سيكون 86+1؛ لأن العدد عندما تم الإعداد للإعلان الدستوري 120 صوتًا، لكن في الحقيقة هناك عدد توفى وآخرون انتقلوا لمناصب أخرى.

كما أضاف: “عدد أعضاء مجلس النواب الآن 172 عضوًا، أحيل الرقم للجنة التشريعية ولدينا عدد من النواب انتقل لرحمة الله ونواب تقلدوا مناصب أخرى ولم يعودوا أعضاء مجلس النواب، يحسب علينا أن عدد الاعضاء 200 وهو في الحقيقة لا يتعدى الـ 170، اللجنة التشريعية أفادت أن نصاب انعقاد الجلسة الأغلبية المطلقة 86+1، وفي الجلسة القادمة لمجلس النواب سيوضح هذا الأمر ويحسم قضية النصاب القانوني لعقد الجلسات، والمتغيبون عن الجلسات سيتم خصم مرتب، وبعدها إنذار أول وسيتم إحالة الأمر للقاعه أو لرئيس مجلس النواب للفصل فيه”.

وبيّن أن أحد أخطاء مجلس النواب تتحمله هيئة الرئاسة أو عقيلة صالح؛ لأن العديد من النواب طالبوا أن من توفاهم الله يتم تعويضهم حسب القانون رقم 4 والإعلان الدستوري.

وأوضح أن تشكيل 30 عضوًا لإعداد الدستور هذا الاقتراح جاء من المستشار عقيلة صالح ولم يعرض في جلسة مجلس النواب وطالب عدد من الأعضاء بأن يتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه؛ لأن العديد من النواب يرون أن البرلمان يجب ألا يتدخل في تغيير لجنة الدستور.