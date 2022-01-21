ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الخميس، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق، الصالحين عبد النبي، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، عبد المُعز أحمد اللذان أكدا على ضرورة البدء في استكمال عدد من مشاريع الطرق الحيوية التي تربط مدينة طبرق والمدن المجاورة لها وصولاً إلى منفذ إمساعد الحدودي.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لمشروع الطريق البديل إمساعد رأس اجدير، والمرحلة الأولى منه “إمساعد – المرج”، وتنفيذ أعمال مشروع الطريق المزدوج “طبرق – إمساعد”، واستكمال أعمال صيانة طريق “طبرق – أجدابيا”، وأعمال صيانة الطريق الساحلي، قطاعات طبرق، درنة، والتميمي، الخروبة، وطريق طبرق – الجغبوب، بالإضافة لمحطات التحلية : خليج البمبة والمرصص، ومشروع النهر الصناعي خط أجدابيا، طبرق.

بدوره ، أكد المنفي على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال مشاريع شبكة الطرق المذكورة، والتي ستساهم عند اكتمالها في ربط مدن المنطقة الشرقية، من أجدابيا وصولاً إلى إمساعد.

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