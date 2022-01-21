ليبيا – أبدى سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ترحيبه بجهود المصرف المركزي المستمرة لبدء عملية إعادة التوحيد.

نورلاند أوضح في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد أن من بين هذه الجهود توقيع عقد مع شركة “ديلويت” لتقديم المساعدة الفنية.

ووصف نورلاند بدء عملية إعادة التوحيد، بخطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في الاستقرار المالي والسياسي لليبيا، داعيًا فريق المصرف على مواصلة العمل بشفافية والتزام لإكمال العملية على وجه السرعة.