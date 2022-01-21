فيينا – انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن كانت قد صعدت هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ 7 سنوات، وجاء الانخفاض في ظل زيادة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.2% إلى 83.67 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.89% إلى 86.71 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وأظهرت بيانات أمريكية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بواقع 5.9 مليون برميل، فيما زادت مخزونات الخام بواقع 515 ألف برميل، وجاءت الزيادة مخالفة لتوقعات المحللين.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار إلا أن المحللين في بنك الاستثمار “مورغان ستانلي” يتوقعون ارتفاع سعر نفط “برنت” إلى 100 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث من هذا العام.

المصدر: وكالات