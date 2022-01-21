اليمن – أفادت هيئة مراقبة الإنترنت العالمية net blocks، اليوم الجمعة، عن انقطاع خدمة الانترنت في معظم أنحاء اليمن بعد غارات جوية ليلية على مركز اتصالات في مدينة الحديدة الساحلية.

وقالت الهيئة إن البيانات في الوقت الفعلي تظهر فقدان الاتصال بشبكة يمن نت الرائدة (AS30873) في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت البنية التحتية للاتصالات مستهدفة على وجه التحديد.

وأوضحت أن “مدينة الحديدة هي النقطة الرئيسية للاتصال بالإنترنت في اليمن، حيث تستضيف كابل FALCON تحت البحر الذي يمر عبر البحر الأحمر. العمل جار للتحقيق في الظروف المحيطة بالانقطاع المستمر للشبكة”.

هذا وأعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية سقوط 3 قتلى و17 جريحا في غارة للتحالف العربي على مبنى الاتصالات في الحديدة، “معظمهم من الأطفال الذين كانوا يعلبون في الساحة المجاورة للمبنى”.

وكان التحالف أعلن يوم أمس الخميس، عن بدء شن “ضربات جوية دقيقة” لتدمير قدرات جماعة “أنصار الله” بالحديدة.

المصدر: RT