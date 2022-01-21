موسكو – أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية إن الغرض من محادثات لافروف وبلينكن فهم نتائج جولات مفاوضات الضمانات الأمنية، مضيفا أنه من المهم تجنب الخطوات التي تزيد التوتر في الوضع مع أوكرانيا.

وشدد بيسكوف أن الكرملين يأمل في أن يتمكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن من فهم نتائج المفاوضات الأخيرة بشأن الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم عقد اللقاء بين الوزيرين لتبادل الآراء حول نتائج الجولات الثلاث من المفاوضات حول الضمانات الأمنية.

ولفت بيسكوف أيضا إلى أن الكرملين كان يعلم مسبقا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لن يقدم إجابات على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في المحادثات في جنيف مع وزير الخارجية الروسي، قائلا: “علمنا مقدما أنه (بلينكن) لن يسلم الإجابات على الضمانات، في الواقع. نتوقع أن تتاح الفرصة لكل من لافروف وبلينكن لتبادل الآراء ومقارنة التفاهم من نتائج الجولات الثلاث من المفاوضات حول الضمانات الأمنية”.

كما أشار بيسكوف إلى أن روسيا تتوقع تلقي إجابات بشأن الضمانات الأمنية خلال أيام، قائلا: “اتخذت روسيا والولايات المتحدة بالفعل الخطوات الأولى في الحوار، بما في ذلك إجراء مشاورات بشأن الضمانات الأمنية، والمناقشات جارية..والشيء الآخر هو ما ستتم صياغته للرد على مقترحاتنا. هذا ما نتوقعه هذه الأيام”.

من جانب آخر، بخصوص مقترحات تركيا للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية، أوضح بيسكوف أن الكرملين يرحب بأية جهود تهدف إلى تسوية الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك جهود تركيا، وقال: “نسمع في الغالب تصريحات من أنقرة. أكرر مرة أخرى، يمكن الترحيب بأي جهود لتسوية الوضع حول أوكرانيا”، منوها بأنه لم تجر حتى الآن أي دراسة متخصصة لاقتراح أنقرة إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا على أراضي تركيا عبر القنوات الرسمية.

وأضاف بيسكوف أيضا أن الكرملين يشير إلى أهمية دعوة تركيا، دونباس للحوار فيما يخص الوضع في أوكرانيا: “لقد سمعنا أيضا تصريحات تفيد بأن زملاءنا الأتراك مستعدون لدعوة ممثلين عن دونباس. هذا عنصر مهم للغاية، وقد أولينا اهتماما لذلك”.

المصدر: تاس