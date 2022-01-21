الكاميرون – مني منتخب تونس بهزيمة مؤثرة أمام نظيره الغامبي (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأضاع التونسي سيف الدين الجزيري فرصة التقدم لبلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بإهداره ركلة جزاء.

بينما اقتنص المهاجم الغامبي أبلي جالو هدف الفوز لبلاده عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “ليمبى” في الكاميرون.

واكتفى منتخب تونس، بعد هذه الهزيمة بالمركز الثالث، في ترتيب المجموعة السادسة، وسيواجه بالتالي في الدور ثمن النهائي، بطل المجموعة الرابعة نظيره النيجيري، المنتخب الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية في هذه البطولة، وتأهل بالعلامة الكاملة إلى هذا الدور.

بينما احتل منتخب غامبيا، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات البطولة القارية، المرتبة الثانية في الترتيب برصيد 7 نقاط، وضرب موعدا في الدور الثاني مع نظيره الغيني وصيف بطل المجموعة الثانية.

بينما ودعت موريتانيا البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من دون نقاط.

المصدر: RT