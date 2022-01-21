تونس – جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أنه لا مساس بالحريات، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، كما أعرب عن رفضه لمظاهر العنف من أي طرف كان، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة.

وقال سعيد خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أمس الخميس، في قصر قرطاج، إن “الحريات اليوم في تونس مضمونة أفضل من اي وقت مضى، ونسعى لتطبيق القانون على الجميع”.

وجدد الرئيس التونسي انتقاده للسلطة القضائية وأكد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا، مشيرا إلى أن بعض القضاة ليسوا مستقلين.

وقال إن الدولة ترفض التجاوزات والعنف من أي طرف كان، وخاصة من طرف أولئك الذين يريدون ضرب الدولة من الداخل.

وأضاف الرئيس التونسي أنه لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، و”لكن لن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم”.

المصدر: RT