سوريا – أعلنت المديرية العامة للموانىء السورية امس الخميس، إعادة افتتاح كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية، وذلك بعد إغلاقها أمس جراء سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير عام الموانئ البحرية، سامر قبرصلي في تصريح لوكالة “سانا” إنه وبعد استقرار الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة التي ضربت المنطقة تم فتح كل الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية وسمح للصيادين بمزاولة عملهم.

وكانت المديرية العامة للموانئ أغلقت الموانئ البحرية “الملاحة- الصيد” صباح أمس الأربعاء جراء زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض مستوى الرؤية.

المصدر: سانا+وزارة النقل السورية