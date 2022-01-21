بغداد – يحتضن سوق السراي ببغداد العشرات من المهن والحرف اليدوية التي يرجع تأريخها لمئات السنين، ابرزها النحت والخط والرسم وسراجة الجلود.
ويعبر سوق السراي ذاكرة شعبية شاهدة على متغيرات الحياة البغدادية باحتضانه للعديد من الحرف التي يرجع تأريخها لمئات السنين.
حال دخولك لهذا السوق ستمر بالعديد من المصنوعات اليدوية التي لن تجد لها مثيلا الا بهذا المكان. الجلود واللوحات والتحفيات هي ابرز مايميزه عن غيره. ايوب الذي يعمل بحرفة سراجة الجلود يقول بان تأريخها يعود لمئات السنين، وهي مهنة تم توارثها من جيل لاخر.
وبمسافة بضعة امتار فقط يجلس جعفر مع لوحاته فهي من الحاجات التي يقبل عليها الزائرون هنا، وتختلف اذواقهم باختلاف انواعها المتعددة; فمنها القماشية والورقية والخشبية وغيرها.
ويرجع تأريخ سوق السراي إلى العصور العباسية المتأخرة، وتغير اسمه بمرور الزمن حسب الاعمال التي كانت تقام فيها، ومنها السراجون والوراقون والتباغون. اما الاخيرة وهي السراي فتعني القصر وتعود للحقبة العثمانية التي غيرت العديد من تسميات شوارع وازقة بغداد ابانها.
وكالات