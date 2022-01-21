حال دخولك لهذا السوق ستمر بالعديد من المصنوعات اليدوية التي لن تجد لها مثيلا الا بهذا المكان. الجلود واللوحات والتحفيات هي ابرز مايميزه عن غيره. ايوب الذي يعمل بحرفة سراجة الجلود يقول بان تأريخها يعود لمئات السنين، وهي مهنة تم توارثها من جيل لاخر.

وبمسافة بضعة امتار فقط يجلس جعفر مع لوحاته فهي من الحاجات التي يقبل عليها الزائرون هنا، وتختلف اذواقهم باختلاف انواعها المتعددة; فمنها القماشية والورقية والخشبية وغيرها.