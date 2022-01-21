اليمن – وصلت اليوم إلى مطار صنعاء الدولي، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” تحمل على متنها لقاحات خاصة بالأطفال دون العام.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين، طه أحمد العقاري، لوكالة “سبأ” التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية أن الشحنة “تحتوي على 250 ألف فيالة من لقاح المكورات الرئوية و823 ألفا، و226 فيالة من لقاح الخماسي ضد شلل الأطفال دون العام”.

وكانت الأمم المتحدة دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين لضمان سلامة الرحلات الجوية الإنسانية.

ويعتبر المطار الذي يتحكم التحالف بأجوائه وبحركة الإقلاع منه والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والأمم المتحدة منذ 2016، ممرا رئيسيا للمساعدات إلى البلد الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدد بمجاعة كبرى.

ويتهم التحالف الحوثيين باستخدام المطار لأغراض عسكرية، وخصوصا إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والمفخخة باتجاه السعودية.

المصدر: وكالات