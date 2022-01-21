مصادر دبلوماسية: لقاء لافروف مع بلينكن في جنيف سيستمر ساعتين

مصادر دبلوماسية: لقاء لافروف مع بلينكن في جنيف سيستمر ساعتين

روسيا – أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “نوفوستي” بأن لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن حول قضية الضمانات الأمنية في جنيف سيستمر ساعتين.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بوصول لافروف إلى جنيف لإجراء مباحثات مع بلينكن من المقرر أن تنعقد يوم الجمعة.

كما نشرت وسائل الإعلام الغربية صورة لوزير الخارجية الأمريكي لحظة وصوله إلى جنيف.

وستجري المباحثات بين الوزيرين صباح الجمعة.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي يوم الثلاثاء، الذي بحثا خلاله الضمانات الأمنية الروسية المطروحة على الناتو والوضع حول أوكرانيا.

ودعا الوزير الروسي نظيره الأمريكي لعدم الترويج للادعاءات حول “العدوان الروسي الوشيك” على أوكرانيا، حسبما ورد في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال.

المصدر: نوفوستي