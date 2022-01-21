لبنان – أكد مصرف لبنان المركزي، في بيان الخميس، إنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار دون سقف.

وتابع المركزي اللبناني، أنه سوف يواصل السماح للبنوك التجارية، بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة “صيرفة”.

وأدى تدخل البنك المركزي، في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

المصدر: “رويترز”