إمس – أعلن نادي برشلونة، في بيان عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه أنسو فاتي، خلال الخسارة ضد أتلتيك بلباو، أمس الخميس، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض فاتي للإصابة في فخذه الأيسر، حيث دخل في الشوط الثاني واضطر للخروج بعد مرور خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول.

وتوجه فاتي مباشرة إلى غرف خلع الملابس، بينما استبدله المدير الفني تشافي هيرنانديز، باللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست.

وقال برشلونة حول إصابة فاتي، في بيان نشره على موقعه، اليوم الجمعة: “يعاني فاتي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، وستكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد النطاق الكامل للمشكلة”.

وأضاف: “المهاجم الشاب شارك كبديل في الشوط الثاني في مباراة الخميس ضد بلباو في كأس الملك، واضطر للانسحاب من اللقاء في الوقت الإضافي”.

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب فاتي، لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أشارت إلى أن الاعب الدولي الإسباني قد يبتعد عن الملاعب لفترة تصل إلى شهرين وفقا للمعلومات والتقييم الأولي.

وكان أتلتيك بلباو، حجز مقعده في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ضيفه برشلونة 3-2، في المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين على ملعب “سان ماميس”، ضمن منافسات دور الـ16.

المصدر: .goal.com