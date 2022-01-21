هروب عدد من معتقلي “داعش” من سجن بالحسكة شمال شرق سوريا

هروب عدد من معتقلي “داعش” من سجن بالحسكة شمال شرق سوريا

سوريا – أطلقت “قوات مكافحة الإرهاب” في شمال سوريا، حملة تمشيط داخل سجن غويران في محافظة الحسكة “بهدف السيطرة على الوضع” داخله بعد محاولة هروب عدد من معتقلي تنظيم “داعش” من سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة.

كما تناقل نشطاء مقاطع فيديو قالو إنه يظهر تمركز بعض من عناصر داعش ودخولهم لأحد المنازل في الحسكة وأنباء عن وجود أسرى.

وقالت وكالة أنباء “هاوار” المدعومة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن القوات الأمنية التي تحمي سجن غويران الخاص بمعتقلي داعش جنوب مدينة الحسكة، أحبطت محاولة وصول خلايا داعش إلى السجن.

وأوضحت الوكالة أنه و”بعد إحباط القوى الأمنية محاولة خلايا داعش الوصول إلى بوابة سجن غويران، بالتزامن مع استعصاء معتقلي داعش في السجن ومحاولة الفرار، أطلقت قوات مكافحة الإرهاب (YAT) حملة تمشيط داخل السجن للسيطرة على الوضع وإنهاء الاستعصاء”.

وكانت مصادر محلية قد تحدثت أن انفجارا لسيارة مفخخة استهدف سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا أمس الخميس، الذي يحبس فيه عناصر أجانب لتنظيم “داعش”.

المصدر: RT