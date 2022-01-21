السعودية – أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل للعنصر النسائي بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي.

وأضافت: “سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19 / 6 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 24 / 6 / 1443 هـ”.

المصدر: “واس”