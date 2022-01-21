ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الاعمال علي الرضا أمس الخميس مع السفير الألماني لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل عدد من الملفات منها التعاون الليبي الألماني في مجال التدريب والتكوين المهني، لما تملكه ألمانيا من خبرة في هذا المجال.

كما تمت مناقشة آليات التعاون لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج الذي يستهدف شريحة مهمة تحتاج إلى التدريب والتأهيل لإعادة إدماجهـم في المجتمع وسوق العمل.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون المشترك لتنفيذ البرامج التدريبية خصوصا المهنية.

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