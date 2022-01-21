سوريا – أعلن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن العمل جار لإنشاء محطات كهرضوئية باستطاعة تقدر بنحو 200 ميغا واط ساعي في عدد من المناطق الصناعية في البلاد التي تعاني أزمة حادة في الطاقة.

وفي عرض عن مشاريع الطاقة قدمه أمام مجلس الشعب قال الزامل إن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لإنتاج استطاعات كبيرة وإدخالها في المنظومة الكهربائية الحالية.

وأوضح أن الوزارة تقوم بإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب ومحطة أخرى في منطقة وديان الربيع قرب محطة توليد تشرين بريف دمشق.

وكشف الوزير الزامل أن الوزارة تتفاوض مع مستثمرين لإقامة محطة كهرضوئية في مدينة عدرا الصناعية لإنتاج 100 ميغا واط، وأشار إلى تنفيذ محطة كهرضوئية باستطاعة 100 ميغا واط في مدينة حسياء الصناعية في حمص إضافة للعمل على إنشاء محطات أخرى باستطاعة 300 ميغا واط في مناطق مختلفة جميعها كهرضوئية على أساس اتفاقيات شراء الطاقة وفقا لقانون الكهرباء.

ونقلت وكالة “سانا” عن الزامل أن الوزارة تنسق مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفقاً للوزير الزامل بهدف المساعدة في إعداد دفاتر شروط للإعلان عن محطات طاقة متجددة كهرضوئية باستطاعة 50 ميغا واط في حران العواميد بريف دمشق و50 ميغا واط أخرى من الطاقة الريحية في قطينة بحمص على أساس اتفاقيات شراء الطاقة.

المصدر: “سانا”