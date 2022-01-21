ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الخميس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

وزارة الخارجية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن اللقاء كان مثمرًا وإيجابيًا، والذي جاء عقب جولة وليامز الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا.