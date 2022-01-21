ليبيا – وصفت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز الخطوات المتخذة بشكل رسمي لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف المركزي بالأخبار السارة.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد فقد كتبت ويليامز في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تستند هذه المبادرة على توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف المركزي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأحث مصرف ليبيا المركزي على المُضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف”.

وأضافت ويليامز: إن هذه الخارطة تطبق وتراعي المعايير والممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي تعد ليبيا في أمس الحاجة إليه.