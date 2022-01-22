إيران – ذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية نقلا عن ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) بهروز كمالوندي، أن إيران تتفاوض مع روسيا حول بناء مفاعلات نووية جديدة في محطة بوشهر.

وقالت القناة: “طهران وموسكو تتفاوضان بشأن بناء وحدات جديدة في محطة الطاقة النووية في بوشهر”.

ووفقا لممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “AEOI”: “يتماشى المشروع مع خطة إيران لتوليد ما لا يقل عن 10000 ميغاوات من الكهرباء من خلال الطاقة النووية”.

وقال كمالوندي: “نتوقع تبادل الوفود في المستقبل القريب لتنفيذ مشاريع جديدة”.

ولفت ممثل المنظمة، إلى أن أحد المشاريع المخطط لها مع روسيا في مجال الطاقة النووية سيكلف إيران حوالي خمسة مليارات دولار.

ومنذ عدة سنوات، تعمل إيران وروسيا على أكبر مشروع في تطوير الطاقة النووية، لبناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر. إذ تم ربط الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية، التي اكتملت بمشاركة روسيا، بنظام الطاقة الوطني لإيران في سبتمبر 2011. ويجري العمل على إنشاء الوحدة الثانية، وتم توقيع عقد لبناء وحدة الطاقة الثالثة.

المصدر: نوفوستي