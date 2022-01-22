إنجلترا – توقفت مباراة برينتفورد أمام ضيفه وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب طائرة “درون” كانت تحلق فوق ملعب “غريفين بارك”.

وطلب حكم المباراة من اللاعبين بالدخول الى غرفة تغيير الملابس في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول كإجراء احترازي، بعد ظهور الطائرة فوق ملعب المباراة.

وقامت الجهات الأمنية بإبعاد الطائرة التي حلقت فوق الملعب، في حين أبدت الجماهير غضبها واستياءها من توقف المباراة وعودة اللاعبين لغرف تغيير الملابس.

واستؤنفت المباراة بعد نحو 19 دقيقة من ذلك، ليدخل ربما الوقت الإضافي المحتسب للشوط الأول في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

يذكر أنه تم إيقاف مباراة واتفورد ضد نوريتش سيتي بسبب عطل في إضاءة ملعب المباراة أيضا.

المصدر: وكالات