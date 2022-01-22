ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا عبد الحفيظ الدايخ إن الحكومة الحالية همّشت عددًا من المناطق، وفقدت ثقة من انتخبها فيما مضى.

الدايخ وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الخميس، رأى أن تغيير المناصب الرئاسية والسيادية العليا في البرلمان والرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري، هو ما سيفقد الحكومة داعميها ويمنعها من الاستمرار في هدر المال العام.

وختم الدايخ بالقول: إن هناك حسابات دولية بين الروس والأمريكان، لكن مصلحتهم تكمن في وجود قيادة واحدة في ليبيا،مؤكدًا أن توافق الليبيين سيفرض على القوى الخارجية أن تنصاع لهذا التوافق.