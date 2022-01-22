لبنان – أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس أن “العمل جار من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة، متمنيا من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب.

وخلال استقباله، أعضاء السلك القنصلي، أمل عون، أن تكون السنة الجديدة “بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التي عرفها، وأن يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة”، مؤكدا بذله الجهود كافة “من أجل تحقيق هذه الغاية”.

وقال: “العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة”، متمنيا من الجميع “التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته”.

وتوجه إلى السلك القنصلي، بالقول: “لقد كنتم خير مساعد للبنان، لا سيما في الكوارث التي أصابته، فلقد هبيتم في سبيل إنقاذ لبنان، بصورة خاصة بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وكانت لكم أياد بيض في بلسمة جراح عاصمتنا”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”