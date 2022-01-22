ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي ، إن البرلمان مطالب بحسم الخطوة المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل رفض بعض النواب الذين يفضلون بقاء الحكومة بعد استمالتهم.

السلاك أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تشكيل الحكومة، لن يكون أمام الدبيبة سوى تسليم السلطة، إلا إذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل حكومة جديدة يطيل أمد الأزمة.

وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق محددة للحكومة الجديدة، وأن تكون التواريخ محددة بشأن إجراء الانتخابات حتى لا يعاد تدوير الأزمة مرة أخرى.