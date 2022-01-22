‏ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة جاءت نتيجة مفاوضات طويلة في ملتقى الحوار السياسي.

السويحلي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن حكومة الوحدة لم يقم بتعيينها مجلس النواب أو الدولة ولا يوجد نص قانوني يسمح لهم بذلك.

وأشار إلى أنه وبالتالي فإن هذه الحكومة باقية ولن تسلم السلطة إلا لسلطة مُنتخبة وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المعتمدة رسمياً.

وأضاف”لم أجتمع بالدبيبة منذ تولّيه رئاسة الحكومة نهائياً ولم أرشح أحداً لتولي أي منصب في حكومته، ولم تكن المصالح الشخصية يوماً معياراً لمواقفي المبدئية؛ ولكن ما قام به الدبيبة على صعيد رفع المعاناة عن الليبيين هو أمرٌ يستحق الإشادة والتقدير. ولا أعير اهتماماً للقيل والقال!”.