ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على إعلان المصرف المركزي أمس الخميس إنطلاق عملية توحيده ضمن 4 مراحل، مشيرًا إلى أن توحيد المركزي لن يتحقق إلا بإقالة مجلسه كاملًا بقيادة الصديق الكبير.

الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” تساءل: “كم مرة سمعتم عن توحيد المركزي؟ كم مرة رأيتم لقاءات بين الحبري والكبير؟”.

وأضاف :”بعيدًا عن الوهم الذي يسوق له البعض لتخديرنا علينا أن نعلم أنّه لن يتحقق أي توحيد ولا أي استقرار مالي إلّا باقالة واستبدال مجلس المصرف المركزي كاملًا بقيادة الكبير”.