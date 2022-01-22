القاهرة – تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، يوم الأحد، لمناقشة الأحداث التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.

وطلبت الإمارات في مذكرة رسمية، أمس الجمعة، عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة “الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشأت مدنية في إمارة أبو ظبي”.

وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية، وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن أبو ظبي كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم بطائرة مسيرة حوثية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، نصحت القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات بالمغادرة، وقالت إنها “بلد غير آمن”، في إشارة إلى أنها قد تستهدفها ثانية.

المصدر: واس