ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية، عام 2017، يحتوي على بعض المواد التي لا تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف السياسية، وهي محل خلاف.

بن شرادة، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن “هناك شبه إجماع على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للقيام بتعديل دستوري وتكوين لجنة خبراء للقيام بالتعديلات الدستورية اللازمة حول مشروع دستور”.

وأضاف أن الهيئة الحالية انتهت مهمتها عند تسليمها المشروع الدستور عام 2017.

وعبر بن شرادة عن رفضه لتفرد مجلس النواب بالقرارات، كقرار تشكيل لجنة جديدة للدستور، مضيفًا أن “الأزمة الليبية سياسية بالأساس وليست قانونية، والمرحلة الانتقالية هي مرحلة توافقية، فلا يمكن لمجلس النواب المضي وحده في أي خطوة دون أن تكون محل تشاور وتوافق بين مختلف الأطراف”.

ووصف بن شرادة قرارات صالح بـ”التصريحات الإعلامية”، لافتًا إلى أن لجنة خارطة الطريق البرلمانية لم تستكمل أعمالها، وينتظر أن تعرض تقريرها النهائي أمام مجلس النواب يوم 25 يناير الجاري.

وحول التقارب الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، أكد بن شرادة على وجود تقارب بينهما للتنسيق في المسار الدستوري، قائلًا: “هذا التقارب سيتواصل إلى حين التوافق على خارطة طريق جديدة”.

وأردف: “لا أوافق على تشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور جديد، بل أشدد على إجراء تعديلات على مشروع الدستور الحالي، والاستفتاء عليه ليكون أساسا للانتخابات المقبل”.

وحول اعتبار صالح أن الحكومة الحالية منتهية الولاية ودعوته لتشكيل أخرى بديلة عنها، قال بن شرادة: “رغم فشل الحكومة الحالية في حل العديد من الملفات، إلا أنها أتت ضمن مسار توافقي، ولا يمكن استبدالها دون توافق جديد”.

وأوضح بن شرادة أن مصير الحكومة الحالية مرتبط بمخرجات لجنة خارطة الطريق البرلمانية، قائلًا: “لا حاجة لتغيير الحكومة إن تم الاتفاق على موعد للانتخابات قبل يونيو المقبل، لكن إذا كانت بعد هذا التاريخ سيكون إعادة تشكيلها ضروريًا”.