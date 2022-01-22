ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز البشير محمد، ورئيس لجنة الملاك لشركة مليتة عبد الباسط الرفاعي ورئيس مجلس إدارة شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية عادل عبازة والمدير التنفيذي لشركة تقنية زكي بيوض ومدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ،هـ) جمال هويسة.

المجتمعون اطلعو بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ،هـ)، وتقديم بعض المقترحات والأفكار التي تساهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد وتجنب التاخير الناجم عن الاغلاقات التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال السنة الماضية، وذلك سعيًا لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو المساهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، وتحفيز الاقتصاد المحلي.

واستعرض مدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ، هـ) جمال هويسة سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدًا أن العمل جارٍ وبطريقة متسارعة للانتهاء من التصاميم الاساسية والتفصيلية، وبالتالي إعداد مجال العمل وطرح العطاءات، كما تمت مناقشة الاعمال المستقبلية وكيفية إنجازها دون تاخير.

بدوره، طالب صنع الله، المسؤولين عن إنجاز المشروع، بوضع جدول زمني محدد وآلية عمل واضحة لتنظيم عملهم وضمان الإسراع بإنجاز المشروع وتنفيذه بالطريقة الصحيحة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعدّ من أبرز التحديات الداخلية لقطاع النفط والغاز في ظل الانحدار الطبيعي المتوقع لإنتاج الغاز من الحقول القائمة.

كما أكد أن المؤسسة جاهزة لتوفير الضروف الملائمة لفريق المشروع لإنجاز أعمالهم بكفاءة عالية وستعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجههم.

هذا وشارك في الاجتماع كل من رئيس فريق المشاريع المشتركة لشركة مليتة رجب عرعارة بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد وجاد الله العوكلي، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركات.

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