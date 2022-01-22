ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز البشير محمد، ورئيس لجنة الملاك لشركة مليتة عبد الباسط الرفاعي ورئيس مجلس إدارة شركة “تقنية ليبيا” للأعمال الهندسية عادل عبازة والمدير التنفيذي لشركة تقنية زكي بيوض ومدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ،هـ) جمال هويسة.
المجتمعون اطلعو بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ،هـ)، وتقديم بعض المقترحات والأفكار التي تساهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد وتجنب التاخير الناجم عن الاغلاقات التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال السنة الماضية، وذلك سعيًا لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو المساهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
واستعرض مدير عام مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ ، هـ) جمال هويسة سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدًا أن العمل جارٍ وبطريقة متسارعة للانتهاء من التصاميم الاساسية والتفصيلية، وبالتالي إعداد مجال العمل وطرح العطاءات، كما تمت مناقشة الاعمال المستقبلية وكيفية إنجازها دون تاخير.
بدوره، طالب صنع الله، المسؤولين عن إنجاز المشروع، بوضع جدول زمني محدد وآلية عمل واضحة لتنظيم عملهم وضمان الإسراع بإنجاز المشروع وتنفيذه بالطريقة الصحيحة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعدّ من أبرز التحديات الداخلية لقطاع النفط والغاز في ظل الانحدار الطبيعي المتوقع لإنتاج الغاز من الحقول القائمة.
كما أكد أن المؤسسة جاهزة لتوفير الضروف الملائمة لفريق المشروع لإنجاز أعمالهم بكفاءة عالية وستعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجههم.
هذا وشارك في الاجتماع كل من رئيس فريق المشاريع المشتركة لشركة مليتة رجب عرعارة بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد وجاد الله العوكلي، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركات.
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