جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

سويسرا – تقام اليوم السبت عدة مباريات هامة في مختلف الدوريات الأوروبية لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت السعودية:

الدوري الإنجليزي

إيفرتون # أستون فيلا – الساعة 15:30.

ليدز يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 18:00.

مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.

برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.

ساوثهامبتون # مانشستر سيتي – الساعة 20:30.

الدوري الإسباني

إشبيلية # سيلتا فيغو – الساعة 20:30.

أتلتيكو مدريد # فالنسيا – الساعة 23:00.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان # فينيزيا – الساعة 20:00.

لاتسيو # أتالانتا – الساعة 22:45.

الدوري الألماني

هوفنهايم # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30.

بوروسيا مونشنغلادباخ # يونيون برلين – الساعة 17:30.

باير ليفركوزن # أوجسبورغ – الساعة 17:30.

المصدر: RT