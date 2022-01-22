ليبيا – توقع الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن عزل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة من منصبه قد يكون أمرًا صعبًا للغاية.

حرشاوي وفي تصريحات خاصة في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الشرق والغرب قد يؤدي إلى ما وصقه بـ”حصار” نفطي جديد في ليبيا خلال عام 2022.

ورأى بأنه من الصعب جدًا على أي فاعل طرد الدبيبة من طرابلس خصوصًا وأنه للقيام بذلك، من الضروري مهاجمة تركيا ومرتزقتها السوريين وكتائب مصراتة الرئيسية التي تدعم الدبيبة وليس فتحي باشاآغا وكيانات مثل اللواء 444 وقوات أسامة الجويلي، معتبرًا أن ذلك مهمة صعبة، لذلك، بدلاً من الإطاحة بالدبيبة في طرابلس، يمكن لأعدائه العمل على إعلان حكومة موازية.

وفي هذا الصدد، تسائل الحرشاوي عما إذا كان تشكيل مثل هذه الحكومة يتجاوز مجرد حركة رمزية من جانب حفتر وشركائه؟

وأشار إلى أن الدبيبة بالإضافة إلى كونه ما زال يحافظ على منصبه في العاصمة، يتمتع باعتراف فعلي للأمم المتحدة، والأهم من ذلك يتمتع بالقوة نتيجة صداقة وثيقة للغاية مع محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، وبذلك يسيطر على أموال ليبيا مضيفًا: ” الخطر يكمن في أن يهيمن الدبيبة ويستحوذ على المزيد من السلطة مع مرور الوقت”.

وخلص حرشاوي إلى أن هذه الهيمنة يمكن أن تترجم إلى وضع يشعر فيه المشير خليفة حفتر بالاختناق المالي، وبالتالي يضطر إلى إغلاق جديد لحقول النفط، على حد زعمه.