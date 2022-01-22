روسيا – أعلنت شركة “روساتوم” الروسية أنها أجرت مباحثات مع الشركاء في الإمارات بشأن التعاون في مجال بناء محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة.

وقال المدير العام لشركة “روساتوم”، المسؤولة عن الصناعات النووية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، متحدثا في إطار أسبوع الشركة في معرض “إكسبو 2020” بدبي: “اليوم مع أصدقائنا وشركائنا من الإمارات العربية المتحدة … ناقشنا، من بين أمور أخرى، إمكانية التعاون في هذا الاتجاه، إنشاء محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة”.

وفي وقت سابق، أشار المدير الإقليمي لـ”روساتوم”، ألكسندر فورونكوف، إلى أن التعاون مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان دائما بين أولويات الشركة، حيث تشهد المنطقة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني، وزيادة في مستويات المعيشة في معظم بلدانها.

واعتبر فورونكوف أن التكنولوجيا النووية، سواء كانت محطات طاقة نووية عالية القدرة أو مفاعلات صغيرة مدمجة، يمكنها أن تساعد بلدان المنطقة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، وتساهم في النمو الاقتصادي، من خلال توطين التقنيات وخلق وظائف جديدة؛ فضلا عن إسهامها في الحفاظ على البيئة، عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الضارة إلى الجو.

المصدر: “سبوتنيك” + وكالات