الكاميرون – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وضمت التشكيلة المثالية “الأساسية”، 11 لاعبا، بينهم أربعة عرب وهم، ثنائي منتخب مصر، الحارس محمد الشناوي والمدافع أحمد حجازي، والثنائي المغربي، الظهير الأيمن أشرف حكيمي والجناح سفيان بوفال.

في المقابل، غاب عن التشكيلة المثالية نجوم كبار، على غرار المصري محمد صلاح، وزميله في نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، اللذين تواجدا في التشكيلة الاحتياطية.

وتضم التشكيلة المثالية الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – تروس إيكونغ (نيجيريا) – أحمد حجازي (مصر) – جيسلاين كونان (كوت ديفوار).

خط الوسط: نابي كيتا (غينيا) – يفيس بيسوما (مالي) – مودو بارو (غامبيا).

خط الهجوم: سفيان بوفال (المغرب) – فينسينت أبو بكر (الكاميرون) – سيمون موسيس (نيجيريا).

وتنطلق مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، غدا الأحد، بمواجهة بوركينا فاسو والغابون.

المصدر: كاف