ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على أن الاحتفال بذكرى 17 فبراير يجب أن يكون احتفال بإزاحة البرلمان ومجلس الدولة من المشهد كونهم أثقلوا كاهل الميزانية العامة بدون أي إيجابية وأصبحت فقط تأمر الشعب.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن عقيلة صالح يجتمع مع بعض الشخصيات في القاهرة لمناقشة ابقاء الحكومة أو تغييرها وغيرها من المساومات.

وتابع: “ما وصلنا أن الدبيبة رفض العديد من الاطروحات التي يطرحونها ويجب ان نؤيده، الشرعية إما ان تكون من الشارع او الشعب ويوم 17 فبراير ليس اختبار للمواطن الليبي بل حتى للأجسام الموجودة، اتمنى على الاقل من زملاءنا السابقين في مجلس الدولة ان يخرجوا ويقدموا استقالاتهم ويخرجوا للشارع خصوصاً أنهم لاحظوا الاستجابة الكبيرة لدعوات 17 فبراير يوم التصحيح، الأسئلة التي تطرح ليست دعوة من الإسلاميين واليساريين والفبرايرين بل من كل ليبي شاهد العار والتأمر والمهزلة التي تحدث، البرلمان لا زال مستمر في غيه والكل يرى ما الذي يحصل وكل مبررات الثورة من 2011 موجودة الآن وأكثر منها”.

وأضاف: “نتحدث عن النهب والفساد الممنهج والهزوة والاحتقار الممنهج للشعب ومستقوين بمليشيات سموها ما شئتم، 17 فبراير لا نريد احتفالات ولا موسيقى وهذه رسالة من الآن للجنة العليا المشكلة من قبل الحكومة ارجوكم من الآن الشباب بكل عفوية ودون توجهات ينسقون في كل المدن ويتواصلوا وكل مدينة تعمل تنسيقيات فيما بينهم من أجل الخروج يوم 17 فبراير حتى بعض المدن تريد الخروج يوم 15 لأن الثورة الحقيقة انطلقت بهذا التاريخ”.

كما لفت إلى أن المطالب تركز على ابقاء الحكومة لتسير الأعمال وتجهيز الانتخابات بالإضافة لضرورة ازالة الأجسام الهشة والمهترئة التي تلعب بمصير الليبيين، داعياً بكل صدق لمحاكمة كل من تولي منصب من عام 2011 وعلى رأسهم عقيلة صالح الذي يجب أن يحاسب ويحاكم.

وأردف: “على الشعب وأكلم الناس جميعًا دون توجهاتهم السياسية يجب الخروج والإيجابية أنك تخرج وأهل بيتك وجيرانك ومن عنده رسائل سلبية لا يبعثها لي. أسباب الانتفاضة والتغير الموجودة الآن حتى في 2011 لم تكون موجودة. حكومة مصغرة وانتخابات تنهي كل من في الصورة فلا يعقل اليوم أن رئيس البرلمان جالس في القاهرة لا زال يناقش في سلطة الليبيين وماذا سيفعل بها! هو كان يبارك الهجوم على طرابلس ويزج بأولاد الشرق في قتال والهجوم على العاصمة واليوم كأن الامر لم يكون ويتكلم ويمنح جوازات ديبلوماسية لجماعته ويريد أن يحاكم الحكومة!”.

واستطرد حديثه: “نحن لسنا دعاة حرب لكن الآن يجب القضاء على البرلمان ومجلس الدولة وترك حكومة لتسيير الاعمال وبخارطة طريق واضحة لحين الانتخابات والتي لن يكون لكم فيها نصيب. من يستقيل من مجلس النواب والدولة الآن وضعهم سيكون مختلف، ديوان محاسبتهم اعطى تقرير لمجلس النواب ولم ينشره لأنه يتضمن فضائح! ما يجري الان في القاهرة كثير من اعضاء مجلس النواب لا يعلمون به وماذا يفصل عقيلة صالح مع فتحي باشاغا ونجل حفتر والمخابرات المصرية”.

عبد العزيز قال: “الأمور واضحة النهب الذي يحدث يفوق الوصف وكنت اتمنى من نهب شيء قام فيها ما يفيد البلاد او حتى مصنع هربوها للبنوك في الخارج والمخابرات الاجنبية تتبعهم وستسمعون انهم سيسطرون على أموالهم. للأسف ونتكلم عن مئات الملايين، الوضع في مجلس النواب كارثي. إذا لم نخرج عليهم في اليوم التاريخي نستاهل ان يأتوا لنا بأرذل خلق الله ليحكمنا! ماذا ننتظر! النساء قتلت ولم يحركوا ساكناً في الشرق. الناس الشريفة بالغرب قتلت! نحن ضد فساد فبراير قبل سبتمبر. وللأسف كأن مشاكل ليبيا حُلت ولم يبقى إلا جوازات سفر هذه الطغمة التي لها ٧ سنوات”.

ووجه رسالة للنائب العام الصديق الصور: “ارجو أن تكون الملفات جاهزة، الشعب سيخرج ومتأملين بكم فالشباب جاهزين لانتفاضة سلمية كل من اغتنى على حساب فبراير والشعب الليبي يجب أن يحاسب وكل شيء واضح. ثورة التصحيح لابد منها يجب على المرأة ان تكون حاضرة في 17 فبراير والتنسيقيات للخروج سلمياً للميادين، أهل المنطقة الشرقية أكثر من أحد يقول لا تحسبوهم علينا اتكلم على الناس البسيطة التي تريد ليبيا ورفاهيتها واستقرارها اما من غزو طرابلس واعتدوا عليها ومن طبل لغزوها لا اكلمهم. أهل الشرق ان كنتم تريدون الخروج هذه خيرة نحن اهل الغرب سنخرج وبعد تاريخ 17 فبراير لا يوجد خوف”.