عبد اللهيان عن لقائه لافروف: محادثات مهمة وعلاقات مميزة بين روسيا وإيران

عبد اللهيان عن لقائه لافروف: محادثات مهمة وعلاقات مميزة بين روسيا وإيران

روسيا – وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأنها مهمة، وقال إن علاقات تعاون مميزة ستربط بين بلديهما.

وأضاف عبد اللهيان عبر “تويتر” أن محادثاته مع لافروف بحثت تعاون إيران وروسيا في تسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران، إضافة إلى التنمية الشاملة للتعاون في ضوء الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين، إضافة للاهتمام بالشؤون القنصلية لمواطني البلدين.

وختم عبد اللهيان تغريدته بالقول إن المرحلة القادمة ستشهد علاقات تعاون مميزة، بين البلدين.

وكان عبد اللهيان الذي يزور موسكو ضمن وفد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى لافروف الخميس.

المصدر: RT