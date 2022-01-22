ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية، نادية عمران، أن مجلس النواب غير مخول بالإطاحة بعمل الهيئة التأسيسية بصفة منفردة، موضحة أنه يشترط لتشكيل لجنة جديدة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، الذي أُسس لتشكيل الهيئة التأسيسية الحالية، بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري شددت على أهمية وجود قاعدة دستورية قبل الذهاب لانتخابات جديدة.

وأشارت إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو الأنسب لتأسيس قاعدة دستورية للانتخابات، قائلةً: إن الاستفتاء ممكن، خاصةً وأنه لا يتطلب حملات انتخابية ولا مشاحنات.

وحول الصعوبات التي ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أنها تقف في طريق الاستفتاء على الدستور، كالعراقيل الأمنية والفنية، أشارت عمران إلى إمكانية الاستفتاء الإلكتروني لتجاوز تلك الصعوبات والمضي في طريق اعتماد الدستور أساسًا دستوريًا للانتخابات.