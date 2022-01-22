ألمانيا – أكد قائد البحرية الألمانية، أخيم شونباخ، إن شبه جزيرة القرم لن تعود أبدا إلى أوكرانيا.

وأضاف شونباخ خلال مؤتمر للمعهد الهندي للدراسات الدفاعية، مانوهار باريكار، معلقا على الوضع في أوكرانيا: “لا توجد شبه جزيرة القرم، ولن تعود أبدا .. هذه حقيقة”.

وفي حديثه عن الدول التي ترغب في الانضمام إلى الناتو، أشار شونباخ إلى أن جورجيا تستوفي معايير الانضمام إلى الحلف، لكن عضويتها “غير منطقية”.

وبحسب شونباخ، فإن الهند وألمانيا بحاجة إلى روسيا لمواجهة جمهورية الصين الشعبية.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، حيث صوت 96.77٪ من ناخبي جمهورية القرم و 95.6٪ من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتعتبر كييف والدول المؤيدة لها القرم جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة القرم تم حلها حلا نهائيا.

المصدر: نوفوستي