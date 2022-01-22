كل 1.5 مليون جزء من الثانية تطلق الشمس طاقة أكثر مما يستهلكه جميع البشر في عام كامل

كل 1.5 مليون جزء من الثانية تطلق الشمس طاقة أكثر مما يستهلكه جميع البشر في عام كامل

الولايات المتحدة – لم تكن الحياة على الأرض موجودة بدون كرة الغاز المتوهجة الضخمة. ولكن ما مدى حرارة الشمس.

تتراوح درجة حرارة الشمس من حوالي 27 مليون درجة فهرنهايت (15 مليون درجة مئوية) في القلب إلى حوالي 10000 درجة فهرنهايت (5500 درجة مئوية) على السطح ، وفقًا لوكالة ناسا.

كل 1.5 مليون جزء من الثانية ، تطلق الشمس طاقة أكثر مما يستهلكه جميع البشر في عام كامل وفقًا لوكالة ناسا سبيس بليس. هنا ، نستكشف مدى سخونة كل طبقة من طبقات الشمس ولماذا تختلف درجات الحرارة كثيرًا.

تتكون الشمس من الغاز والبلازما. معظم الغاز 92٪ منه عبارة عن هيدروجين. إذا كانت الشمس أصغر ، فستكون مجرد كرة ضخمة من الهيدروجين تشبه كوكب المشتري. وفقًا لـ NASA Space Place ، فإن الهيدروجين الموجود في قلب الشمس يتماسك معًا بواسطة الكثير من الجاذبية مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط. الضغط مرتفع للغاية لدرجة أنه عندما تصطدم ذرات الهيدروجين بقوة كافية فإنها تخلق عنصرًا جديدًا – الهليوم – في عملية تسمى الاندماج النووي.

يتسبب الاندماج النووي المستمر في تراكم الطاقة وتصل درجة حرارة لب الشمس إلى حوالي 27 مليون درجة فهرنهايت (15 مليون درجة مئوية). ثم تشع الطاقة إلى الخارج إلى سطح الشمس والغلاف الجوي وما وراءهما.

تقع المنطقة الإشعاعية خارج قلب الشمس حيث تتراوح درجات الحرارة من 12 مليون درجة فهرنهايت (7 ملايين درجة مئوية) الأقرب للنواة إلى حوالي 4 ملايين درجة فهرنهايت (2 مليون درجة مئوية) في المنطقة الإشعاعية الخارجية ، وفقًا لموقع الويب التعليمي Study. كوم. لا يحدث انتقال حراري في هذه الطبقة ، وفقًا لموقع أخبار العلوم Phys.org. بدلاً من ذلك ، يتم نقل الحرارة عبر الإشعاع الحراري حيث يُصدر الهيدروجين والهيليوم فوتونات تسافر لمسافة قصيرة قبل إعادة امتصاصها بواسطة أيونات أخرى. قد تستغرق جزيئات الضوء (الفوتونات) آلاف السنين لتتعرج في طريقها عبر هذه الطبقة قبل أن تصل إلى سطح الشمس.

وما وراء المنطقة الإشعاعية توجد منطقة الحمل الحراري للشمس والتي تمتد لمسافة 120.000 ميل (200000 كيلومتر) وفقًا لموقع Study.com. درجات الحرارة في منطقة الحمل الحراري حوالي 4 ملايين درجة فهرنهايت (2 مليون درجة مئوية). تتحرك البلازما في هذه الطبقة في حركة الحمل الحراري – مثل الماء المغلي – تنقل فقاعات البلازما الساخنة الحرارة إلى سطح الشمس.

وتختلف درجات الحرارة في الغلاف الجوي للشمس أيضًا بشكل كبير بين الطبقات. في الغلاف الضوئي ، تصل درجات الحرارة إلى حوالي 10000 درجة فهرنهايت (5500 درجة مئوية) وفقًا لموقع الويب التعليمي The Sun Today. هنا يتم الكشف عن أشعة الشمس كضوء مرئي. تظهر البقع الشمسية على الغلاف الضوئي قاتمة لأنها أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من سطح الشمس. يمكن أن تكون درجة حرارة البقع الشمسية منخفضة من 5400 إلى 8100 درجة فهرنهايت (3000 إلى 4500 درجة مئوية) وفقًا للمؤسسة الجامعية لأبحاث الغلاف الجوي (UCAR).

المصدر : NASA Space Place